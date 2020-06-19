Новый физкультурно-оздоровительный центр появится на юге Сахалина в 2021 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют летом 2021 года открыть современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в городе Анива на юге Сахалина. Это позволит практически полностью закрыть в районе вопрос обеспеченности социальными учреждениями, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Строительство комплекса, на которое выделено 600 млн рублей, началось в 2019 году.

"Для Анивского района это действительно масштабная стройка. Она завершится к концу июня 2021 года, уже через месяц, 1 августа, планируется ввести комплекс в работу", - сообщил собеседник агентства.

По данным правительства области, общая площадь территории застройки, включающая зону отдыха и автостоянку на 25 мест, составляет 8 122 кв. м, а самого здания переменной этажности - 3 333,8 кв. м. Комплекс будет состоять из четырех прямоугольных блоков с плоской кровлей. В здании разместятся гимнастический и тренажерный залы, сопутствующие им помещения, современный бассейн размером 25 на 10 м с трибунами для зрителей. Также предусмотрены буфет с подсобным помещением, солярий на два человека.

Помимо спортивного комплекса, в Аниве идет строительство современной школы искусств на 350 учащихся. "Ввод в эксплуатацию детской школы искусств и физкультурно-оздоровительного комплекса позволит практически полностью закрыть в районе вопрос обеспеченности социальными учреждениями. Объекты будут располагаться в удобном месте с высокой степенью транспортной доступности. Они предназначены не только для школьников и спортсменов, а для всех слоев населения", - прокомментировал ТАСС мэр Анивского городского округа Артем Лазарев.

Ранее в правительстве области ТАСС сообщали, что новая школа искусств в Аниве будет введена в эксплуатацию в декабре 2021 года. Это самое дорогостоящее учреждение из всех возводящихся в городском округе социальных объектов. На ее создание выделено более 600 млн рублей.

Анива

Анива - административный центр Анивского городского округа, расположенного на юге Сахалина. В городе проживают около 9,5 тыс. человек. При этом во всем районе - чуть более 10 тыс.

О нацпроектах

Президент РФ Владимир Путин поручил вести финансирование спортивной сферы в рамках нацпроектов "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Образование". Их реализация рассчитана до конца 2024 года. На четыре нацпроекта в регионах РФ планируется потратить более 6 трлн рублей.