Минздрав разрабатывает электронные системы по нескольким направлениям медицины

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минздрав России планирует запустить электронные вертикально-интегрированные системы по нескольким направлениям медицины. В разработке находятся системы по онкологии, акушерству и гинекологии, а также по кардиологии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

По словам министра, вертикально-интегрированная система в онкологии уже создана и готова к апробации.

"Мы бы хотели, чтобы медицинские организации, в первую очередь федеральные, ее у себя опробовали, чтобы посмотреть ее эргономичность, функциональность. Потому что мы искренне хотим, чтобы она стала хорошим инструментом для ведения этой категории пациентов", - отметил он.

Такая система позволит практически в режиме реального времени отслеживать назначения каждого пациента, при необходимости оперативно организовывать консультацию регионального специалиста с врачом в федеральном центре. Система также должна облегчить и повысить качество работы медицинского специалиста за счет программы поддержки врачебных решений. Для этого в вертикально-интегрированную систему погружаются клинические рекомендации.

"Есть еще ряд вертикально интегрированных систем, которые находятся в разработке и должны быть вскоре завершены. Это касается и акушерства, и гинекологии, и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому движемся, идем", - сказал министр.

Для работы телемедицины в целом правила продолжают формироваться. "Мы понимаем, что она - неизбежность, но хорошая неизбежность, позитивная. Мы должны ей найти и роль, и место, а главное, соблюдать определенные правила для работы с ней", - добавил он.

Развитие телемедицинских технологий, которые улучшают качество, доступность и безопасность оказания медицинской помощи, а также облегчают нагрузку на медицинский персонал в том числе за счет снижения количества дублирующей информации, является одним из важных федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение".