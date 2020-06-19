Мурашко: перенесшие инфаркт или инсульт пациенты уже получают бесплатные лекарства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями из группы высокого риска, уже перенесшие инфаркт или инсульт, получают бесплатные лекарства по программе лекарственного обеспечения, стартовавшей в этом году. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Да, эти средства поступили своевременно в регионы в январе. Когда ряд регионов начал с задержками приобретать лекарства, мы вынуждены были поправить их, поэтому пациенты, перенесшие сосудистые катастрофы, уже обеспечиваются лекарствами бесплатно", - сказал он.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение". Наибольшее число сердечно-сосудистых заболеваний у россиян можно предотвратить, если сократить воздействие факторов риска - употребление алкоголя, курение, нерациональное питанием и низкую физическую активность. Эти меры предусматриваются нацпроектом "Демография".