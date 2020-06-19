Мурашко: медики используют искусственный интеллект для анализа данных КТ легких

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Медицинские специалисты в период эпидемии используют искусственный интеллект для анализа и оценки изображений, полученных с компьютерной томографии (КТ). Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы действительно привыкли в этот период и учиться, и общаться с большими форматами и скоростью. Даже выигрывали все от этого во многом. Взять в пример хотя бы искусственный интеллект, который использовался уже для оценки снимков, полученных с компьютерных томографов", - сказал Мурашко.

По его словам, эта технология повышает точность и скорость диагностики. "Он позволяет быстрее диагностировать и видеть те вещи, на которые иногда в рутине медицинский работник не обращает внимания. На мой взгляд, это хороший опыт для расширения использования искусственного интеллекта и программ, которые используют визуализацию и обработку изображений", - добавил министр.

Внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения позволяет повышать качество и безопасность медицинских вмешательств. Развитие цифрового здравоохранения является одним из важных направлений в рамках нацпроекта "Здравоохранение".