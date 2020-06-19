В Самарской области досрочно завершили ремонт участка трассы по нацпроекту

ТАСС, 19 июня. Капитальный ремонт участка региональной трассы "Самара - Волгоград" - "Красноармейское - Пестравка" протяженностью 6,6 км досрочно завершили в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте правительства региона.

"В Красноармейском районе досрочно завершен капремонт региональной трассы <…> Автомобильная дорога соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Отремонтированный участок пролегает между населенными пунктами Любицкий и Красноармейский", - сказано в сообщении.

Капитальный ремонт предусматривал не только замену дорожного полотна. По данным пресс-службы правительства, дорогу расширили, устроили переходно-скоростные полосы на подъездах к населенным пунктам, обустроили остановочные карманы с тротуарами, заменили остановочные павильоны, установили опоры освещения на подъезде к селу Красноармейское. На некоторых участках понизили продольный профиль дороги для улучшения видимости, отмечается в сообщении. На финальном этапе капремонта установили новые дорожные знаки, нанесли разметку и оборудовали пешеходные переходы.

Капитальный ремонт региональной трассы "Самара - Волгоград" - "Красноармейское - Пестравка" проходит в четыре этапа. Капитальный ремонт первого и второго этапов на участке протяженностью 11,7 км был завершен в 2019 году. Ремонт третьего и четвертого этапов дороги протяженностью 14,5 км, согласно государственным контрактам, должен быть завершен до 1 октября 2020 года. Работы на четвертом этапе протяженностью 6,6 км завершены досрочно, в рамках третьего этапа на участке протяженностью 7,9 км работы еще ведутся.

"Таким образом, к октябрю общая протяженность отремонтированной трассы от региональной дороги Самара - Волгоград до поселка Красноармейский составит 26,2 км", - уточняется в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. По проекту, к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.