В Нижегородской области планируют обустроить более 130 общественных пространств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня./ТАСС/. Свыше 130 общественных пространств планируют благоустроить в Нижегородской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Часть из них расположена на территории Нижнего Новгорода, сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что с 23 июня по 6 июля жителям 18 городов области с населением выше 20 тыс. человек предстоит в режиме онлайн проголосовать за объект, который необходимо благоустроить. Свой голос также можно будет отдать на избирательных участках, где организуют голосование по поправкам в Конституцию РФ.

"Голосование позволит муниципалитетам определить последовательность, в которой необходимо преобразить излюбленные места отдыха людей, и сами объекты благоустройства. В прошлом году мы проводили голосование в октябре, теперь, благодаря тому, что выбор объектов состоится раньше, сможем тщательнее продумать и обсудить с жителями проекты-победители", - пояснил Никитин.

Принять участие в голосовании по поводу выбора объектов благоустройства могут граждане РФ в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципалитета, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте golosza.ru 7 июля.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).