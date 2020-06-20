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В Тульской области внедрили бережливые технологии на 48 предприятиях

Обучение технологиям прошли свыше 4 тыс. сотрудников организаций

ТАСС, 20 июня. Бережливые технологии, способствующие повышению производительности труда, внедрили по нацпроекту на 48 предприятиях Тульской области, в числе которых "Тульский патронный завод", "ТКФ "Ясная Поляна", "Завод Тула" и другие. Обучение прошли свыше 4 тыс. сотрудников предприятий-участников, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"В Тульской области участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в настоящий момент являются 48 предприятий из всех базовых отраслей проекта. Более 4 тыс. сотрудников предприятий-участников прошли обучение, в их числе свыше 700 сотрудников рабочих групп, непосредственно внедряющих мероприятия проекта на производственных площадках", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства региона, в марте этого года в кластере "Октава" была открыта "Фабрика процессов", созданная на базе регионального центра компетенций. За это время обучение там прошли более 100 сотрудников предприятий, в их числе "Новомосковский хлор", "Тульский патронный завод", "ТКФ "Ясная Поляна", "Завод Тула", "Тулаэлектропривод" и другие. Бережливые технологии, которые в настоящий момент используются на предприятиях, позволяют снижать себестоимость производства и повышать эффективность работы персонала.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в РФ с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

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