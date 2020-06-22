Первые дорожные знаки с подсветкой начали устанавливать во Владивостоке по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Первые дорожные знаки с подсветкой начали устанавливать во Владивостоке по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). В пресс-службе администрации Владивостока сообщили ТАСС, что на первом этапе планируется заменить около десяти знаков на пешеходных переходах в местах наибольшей концентрации ДТП.

"Первые дорожные знаки с подсветкой установили в дальневосточной столице. <...> Подсветка включается на знаках "Пешеходный переход" вместе с системой освещения улиц города", - говорится в сообщении муниципальных властей. В пресс-службе уточнили, что дорожники до конца лета планируют завершить установку знаков.

В отделе организации дорожного движения города пояснили, что новые знаки усилят внимание автомобилистов в темное время суток, что должно снизить концентрацию ДТП. В первую очередь, указатели планируют установить вблизи детских образовательных учреждений.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" утвержден для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина. Одной из целей нацпроекта является снижение количества мест концентрации ДТП. В 2020 году в Приморье по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют 84 км дорожной сети.