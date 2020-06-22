На севере Сахалина построили детско-юношескую спортшколу и стадион

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Строительство детско-юношеской спортивной школы с тренажерным залом и тиром, а также реконструкция местного стадиона завершились в Охе - самом северном городе на Сахалине. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель министра спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Работы велись по спортивной линии национальных проектов. Общие расходы на объекты для области составили 384 млн рублей.

"Строительство завершено <...> 100 млн рублей [из 384 млн рублей] ушло на прокладку инженерных сетей и реконструкцию футбольного поля (стадиона - прим. ТАСС). Остальные средства вложили в строительство здания детско-юношеской спортивной школы", - сообщил собеседник агентства.

По информации замминистра, новая школа находится рядом с реконструированным стадионом. В здании предусмотрены лыжная база на 60 человек от шести до 18 лет, тренажерный зал, тир, прокат лыж и коньков, а также раздевалки для двух футбольных команд. Что касается стадиона, его реконструкция завершена, но в следующем году будут проведены дополнительные работы. На территории объекта установят трибуны, системы видеонаблюдения, ограждение, технологическое оборудование. Помимо этого, планируется озеленение пространства.

Сейчас в Охе имеется одна спортивная школа для детей. Она находится в старом приспособленном здании, которое давно пришло в негодность и готовится к сносу.

Оха - административный центр Охинского городского округа, расположенного в самом северном районе Сахалина. В городе проживают около 20,7 тыс. человек, во всем муниципалитете - более 22,5 тыс.

О нацпроектах

Президент РФ Владимир Путин поручил вести финансирование спортивной сферы в рамках нацпроектов "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Образование". Их реализация рассчитана до конца 2024 года. На четыре нацпроекта в регионах РФ планируется потратить более 6 трлн рублей.