Жители Приморья смогут выбрать территории для благоустройства во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Жители Приморского края смогут выбрать общественные территории, которые в первую очередь благоустроят во Владивостоке в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе краевого правительства.

"Приморцам предлагают выбрать из 13 общественных пространств Владивостокского городского округа, в числе которых Сквер Комсомольцев на Пушкинской улице, набережные "Моргородка" и Дальневосточного федерального университета, видовая площадка в районе мыса Назимова и так далее", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что проголосовать за понравившийся объект жители края от 14 лет смогут на портале "Сделай Приморье лучше", который был разработал в рамках рассчитанной до 2027 года краевой программы "Информационное общество".

"Интернет-голосование продлится до 20:00 27 июня. Итоги голосования учтут при составлении плана благоустройства территорий на 2021 год", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов, рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).