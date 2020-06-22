Дальневосточные регионы получат 8,5 млрд рублей на досрочный ремонт дорог

ТАСС, 22 июня. Дополнительные средства на досрочный ремонт и строительство дорог и мостов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" получат семь регионов Дальнего Востока, суммарно им будет выделено 8,5 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Минвостокразвития РФ.

Ранее сообщалось, что правительство планирует на год ускорить строительные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", то есть завершить запланированные проекты уже в 2023 году. Российские регионы получат дополнительное финансирование из заложенных на будущие годы средств, если с опережением будут строить и ремонтировать дороги в 2020 году по нацпроекту.

"Правительство России поддержало выделение из федерального бюджета в 2020 году дополнительно почти 44 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства субъектам РФ, среди которых семь регионов Дальнего Востока. Средства в том числе будут направлены на начало строительства моста через реку Зею в Благовещенске и ремонт сразу нескольких мостовых переходов в Приморском крае", - говорится в сообщении. Всего дальневосточные регионы получат на эти цели 8,5 млрд рублей.

Так, Амурской области планируется выделить на начало строительство моста через Зею 4,6 млрд рублей. Забайкальский край получит 154 млн рублей на приведение в нормативное состояние моста через реку Читу, пострадавшего во время паводка 2019 года. Камчатскому краю намерены предоставить из федерального бюджета 1,1 млрд рублей на реконструкцию участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково.

Хабаровский край и Чукотка смогут получить на строительство мостов 600 и 250 млн рублей соответственно. Магаданская область может рассчитывать на 800 млн рублей для реконструкции участка автомобильной дороги Палатка - Кулу- Нексикан.

"Кроме того, предусмотрены средства на строительство и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. В частности, 500 млн рублей выделят Амурской области на продолжение реконструкции аварийного путепровода на пересечении автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном в городе Свободном. Такую же сумму, 500 млн рублей, планируется предоставить Приморскому краю на приведение в нормативное состояние предаварийных мостовых переходов, автомобильной дороги", - добавили в министерстве.

О нацпроекте

В связи с увеличением финансирования премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу уделить особое внимание контролю качества строительства дорог и целевому использованию выделяемых денег. По его словам, за счет дополнительных средств до конца года будут приведены в порядок более 480 км дорог.

При этом 44 млрд рублей - первая часть суммы, которую планируется направить в регионы, перевыполняющие "дорожный" нацпроект. Как ранее говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в общей сложности господдержка на эти цели составит 100 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.