Новый сквер в честь 75-летия Победы открыли в райцентре Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Новый сквер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне открыли в одном из спальных районов райцентра Тербуны Липецкой области. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он пояснил, что сквер общей площадью свыше 10 тыс. кв. метров был обустроен по нацпроекту "Жилье и городская среда". "Здесь есть, где отдохнуть и родителям с детьми, и представителям старшего поколения", - сказал Артамонов. Он отметил, что основу будущего сквера заложили местные жители, которые еще десять лет назад своими силами расчистили пустырь и посадили деревья. "Инициатива тербунцев получила поддержку из областного и районного бюджетов, всего было выделено 5,3 млн рублей", - пояснил глава региона.

По его словам, в прошлом году здесь были вымощены цветной плиткой дорожки будущего сквера, а в нынешнем году - установлено освещение, лавочки, высажены вечнозеленые кустарники. Кроме того, в сквере оборудовали детскую спортивно-игровую площадку с резиновым покрытием. "С инициативой назвать сквер в честь 75-й годовщины Победы выступили сами местные жители, мы такое решение поддержали, ведь нужно бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение", - заключил Артамонов.