Построенный по нацпроекту хоккейный центр открылся в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Новый хоккейный центр общей площадью 4 тыс. квадратных метров открылся в Чебоксарах в рамках нацпроекта "Демография", сообщил журналистам во вторник врио главы Чувашии Олег Николаев.

"Открытие хоккейного центра - большой вклад в развитие спорта Чувашии. Прежде всего это центр компетенций развития хоккея республики. Чувашские тренеры воспитывают замечательных спортсменов, которые способны показывать результаты как в Чувашии, так и на российском уровне", - сказал Николаев на церемонии открытия.

В новом центре разместились крытая ледовая арена, трибуны для зрителей, учебные классы, тренажерный зал для подготовки хоккеистов и административно-бытовые помещения. Здесь будут проводить тренировочные сборы, мастер-классы и открытые тренировки для перспективных хоккеистов из городов и районов республики, а также различные спортивно-массовые мероприятия.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов. Общий бюджет нацпроекта составляет 3,1 трлн рублей.