В Сочи по "дорожному" нацпроекту выполнили почти весь объем работ, запланированный на год

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Почти весь объем работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", запланированный на этот год в Сочи, выполнен, сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации во вторник.

"По "дорожному" нацпроекту в Сочи выполнено 98% от общего объема работ. Такая информация была озвучена в ходе совещания по вопросу реализации национальных проектов на территории курорта, которое возглавил глава города Алексей Копайгородский. Работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идут в Сочи с опережением графика", - сообщили в пресс-службе.

Всего в 2020 году на территории города планируется обновить 85 дорожных объектов, на 61 из которых ремонт уже завершен. На оставшихся участках в настоящее время ведутся работы по установке дорожных знаков и нанесению разметки. Ремонт планируются полностью завершить к 1 июля.

"Никаких срывов быть не должно. Качественная реализация нацпроектов - это в первую очередь комфорт наших жителей и стратегически важная задача для города", - привели в пресс-службе слова главы Сочи Алексея Копайгородского.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.