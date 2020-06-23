Кировские власти намерены привлечь дополнительные средства на новые школы по нацпроекту

КИРОВ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области, где несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения работы по нацпроекту "Образование" идут в соответствии с графиком, планируют привлечь дополнительные средства на строительство школ, сообщил во вторник журналистам первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

"Есть потребность в строительстве новых школ, капитальном ремонте существующих школ. Несмотря на то, что большие силы были направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, мы не сбавили темпы по нацпроектам, выполняли все мероприятия в срок. Поэтому были направлены дополнительные заявки в министерство на привлечение дополнительных средств на строительство школ", - сказал Курдюмов, не уточнив, сколько именно школ дополнительно планируют построить в регионе.

По данным правительства области, по нацпроекту "Образование" в 2018-2020 годах региону из федерального бюджета выделен 1,6 млрд рублей на строительство трех школ. В 2018 году открыта школа на 1 000 мест в микрорайоне Урванцево города Кирова, в 2019 году - школа на 825 мест в городе Зуевке. 1 сентября 2020 года примет учеников школа в микрорайоне Чистые пруды города Кирова. Кроме того, на средства федерального бюджета будет построена школа на 1 000 мест в микрорайоне Радужный областного центра.

Как сообщил журналистам глава региона Игорь Васильев, ранее Кировская область благодаря активной работе по реализации нацпроекта "Демография" уже получила дополнительные средства на строительство детских садов. Так, по данным правительства области, в 2018-2020 годах из федерального бюджета региону были выделены 2 млрд рублей на строительство 19 детских садов, однако учитывая своевременный ввод объектов в эксплуатацию из резервного фонда правительства РФ в июле 2019 года выделили дополнительно 185,1 млн рублей на строительство еще одного детского сада в Кирове. В итоге до конца 2019 года благодаря нацпроекту в регионе построили 14 детских садов, к сентябрю 2020 года будет построено еще шесть детсадов в районах области.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.