Более 6 тыс. га деревьев высадили с начала года в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Деревья на площади 6,3 тыс. га высадили в Ленинградской области с начала 2020 года, перевыполнив сезонный план по искусственному лесовосстановлению на 5%, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Федеральный проект "Сохранение лесов" реализуется в рамках нацпроекта "Экология", согласно которому к 2025 году в России должен быть полностью обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения и площади погибших и вырубленных насаждений.

"Весенний план по искусственному лесовосстановлению выполнен на 105%. На землях лесного фонда высажены деревья на площади 6,3 тыс. га по федеральному проекту "Сохранение лесов". Кроме того, в лесных питомниках региона высеяли семена хвойных культур на площади 16,1 га из плановых 16,2 га", - говорится в сообщении.

В 2020 году на территории области планируется высадить 21,2 млн деревьев на площади 17,7 тыс. га в рамках лесовосстановительных работ. В 2019 году соотношение площадей сплошных рубок и лесовосстановления на территории субъекта РФ составило 94%, а план по восстановлению лесов был перевыполнен на 14%. Регион вошел в тройку лидеров среди регионов РФ по объемам посадки леса, подчеркнули в пресс-службе.

На выполнение федерального проекта "Сохранение лесов" в бюджете правительства Ленинградской области предусмотрено более 105 млн рублей. Средства направляются на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также на мероприятия по лесовосстановлению. К 2025 году планируется обновить 70% специализированных транспортных средств. В сентябре 2019 года лесничества региона получили 15 новых автоцистерн и семь колесных тракторов, в марте 2020 года правительство области передало одиннадцати лесничествам 20 единиц транспортной техники.

Для эффективного раннего обнаружения лесных пожаров в регионе дейстувет 71 пожарно-химическая станция с личным составом на пожароопасный сезон в 700 человек. Развивается система видеонаблюдения, насчитывающая уже 153 камеры. В зоне наблюдения находится более 90% территории региона.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "охранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".