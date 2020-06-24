Названные в честь Победы улицы отремонтировали в регионах

ТАСС, 24 июня. Улицы, названные в честь Победы и героев Великой Отечественной войны, отремонтировали в регионах в рамках патриотического проекта "Улица Победы", приуроченного к 75-летию Победы. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Сегодня во многих российских городах прошли парады Победы. К этому дню в регионах, участвующих в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", отремонтировали и благоустроили улицы, названные в честь Великой Победы и героев войны. Работы проводятся в рамках патриотической кампании "Улица Победы", - отменили в министерстве.

Так, в Туле дорожники отремонтировали 1,2 км улицы Болдина от улицы Дмитрия Ульянова до улицы Зои Космодемьянской. Улица названа в честь советского военачальника, генерал-полковника Ивана Васильевича Болдина. Он получил известность в качестве командующего 50-й армии, которой руководил бессменно с ноября 1941 по февраль 1945 года. Общая стоимость работ составила 70,5 млн руб.

В Петровске (Саратовская область) завершился ремонт улицы Шамаева, названной в честь Героя Советского Союза Павла Степановича Шамаева. Он принимал участие в Курской битве, освобождении Белоруссии, Польши, в боевых действиях на территории Пруссии. Кроме того, обновили 1,4 км дороги на участке от улицы Московской до улицы Мичурина. Общая стоимость работ составила 20 млн руб.

В Чите отремонтировали улицу Подгорбунского, получившую свое название в честь выдающегося советского офицера танковой разведки, Героя Советского Союза Владимира Подгорбунского. В Красноярском крае отремонтирована улица 9 мая. "Всего в 2020 году в российских регионах благодаря проекту "Улица Победы" отремонтируют и благоустроят порядка 400 улиц. В течение 2020 года их количество может быть увеличено, в том числе за счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в регионах", - подчеркнули в Минтрансе.

Проект "Улица Победы" - инициатива ряда российских регионов, которую поддержало Министерство транспорта РФ. Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задачей кампании является не только приведение в нормативное состояние городских улиц, проспектов и площадей, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне.