В Нальчике благоустроят 25 дворовых территорий в 2020 году

НАЛЬЧИК, 24 июня. /ТАСС/. Двадцать пять дворов многоквартирных домов столицы Кабардино-Балкарской Республики города Нальчика отремонтируют в 2020 году на средства федерального проекта "Формирование современной городской среды". Об этом сообщили в администрации города.

"В Нальчике начались работы по благоустройству дворовых территорий в рамках проекта "Формирование современной городской среды в городском округе Нальчик в 2020 году" (нацпроекта "Жилье и городская среда" - прим. ТАСС). <...> В текущем году в список включены 25 дворовых территорий", - говорится в сообщении.

Планируется заасфальтировать дворовые проезды, отмостки, тротуары, расширят проезжую часть, установят освещение, скамейки и урны.

"В настоящее время работы уже начаты по улицам Карашаева, Ватутина, Гагарина, Кирова, Электроподстанция, а также на переулке Кооперативном. Работы по благоустройству планируется завершить уже к концу августа текущего года", - отметили в администрации города.