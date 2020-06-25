Смертность от онкозаболеваний по итогам 2019 года в Карелии снизилась на 7,4%

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июня. /ТАСС/. Количество смертей от заболеваний сердечно-сосудистой системы по итогам 2019 года в Карелии уменьшилось на 6,5%, от онкологии - на 7,4%, а от внешних причин - почти на 22%. Такие результаты власти республики связали в том числе с эффективным освоением средств национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Хочу отметить, что в прошлом году выполнили все мероприятия профильного нацпроекта. И не просто освоили большие средства, - почти 750 миллионов рублей - имеем первые результаты: смертность от злокачественных новообразований снизилась на 7,4 процента. Сохранилась позитивная динамика снижения смертности от болезней системы кровообращения - на 6,5 процента, от туберкулеза - в 2,3 раза и от внешних причин - почти на 22 процента", - сказал он.

В ходе исполнения профильного нацпроекта в 2019 году в регионе открылись два первичных сосудистых центра. По словам главы, за счет всех источников финансирования, за год в больницы региона закупили новое оборудование на сумму 487 млн рублей, в том числе 17 единиц для оказания помощи по онкологическому профилю. Ведется работа по созданию сети центров амбулаторной онкологической помощи в Костомукше, Сегеже, Сортавале и Петрозаводске, что позволит жителям районов выявлять первые признаки рака без обращения к специалистам в столице региона.

"Общий объем финансирования одной только онкологической программы до 2024 года составит более миллиарда рублей. Мы приступили в 2019 году к ее реализации. Переоснащаем Республиканский онкологический диспансер, закупили оборудование для нового центра амбулаторной онкологической помощи Межрайонной больницы № 1", - сказал Парфенчиков.

Конкретные планы есть у властей Карелии и по строительству новых крупных медцентров. Как отметил руководитель региона, в Петрозаводске продолжается реконструкция Республиканской больницы, строится новое приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи. Власти подготовили проект нового республиканского онкоцентра, а также, в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года планируется реконструкция двух блоков "А" и "Б" межрайонной больницы: приступить к активной работе власти смогут после подписания президентом страны поручения по определению единственного подрядчика.

"Проект очень непростой, потому что фактически мы современную медицину встраиваем в здания, которые были спроектированы десятки лет назад. Но сегодня этот вопрос в принципе решен. Нам пришлось пойти на определенные изменения первоначальных планов, но мы создадим там современную поликлинику и разместим ряд отделений республиканской больницы в современных условиях", - отметил Парфенчиков.