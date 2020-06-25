Профильный нацпроект в четыре раза увеличил темпы ремонта региональных трасс в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июня. /ТАСС/. Работа по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Карелии позволила более чем в четыре раза нарастить темпы приведения в нормативное состояние региональных трасс в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом в четверг в своем отчете по итогам года перед депутатами Заксобрания региона сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволил нам более чем в четыре раза увеличить темпы работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и местного значения к уровню 2018 года. В прошлом году привели в порядок 138 километров таких дорог", - сказал он.

В 2019 году в регионе начали приводить в порядок дороги к основным туристическим объектам показа. Так, отремонтирована подъездная дорога к водопаду Кивач. Из федерального бюджета выделен почти 1 млрд рублей на строительство новой трассы "Великая Губа - Оятевщина". Дорога длиной 31 км ведет к самой ближней материковой точке - к острову Кижи - и позволит посещать одноименный музей-заповедник круглый год, вне зависимости от навигационного периода.

Положительно на транспортной доступности региона скажется и передача двух региональных дорог в федеральное пользование. "По одной дороге [трасса "Подъезд к г. Петрозаводску", бывшая дорога "Петрозаводск - Ошта"] расстояние пути между Петрозаводском и Вологдой сократится на 230 километров, а по второй дороге [дорога "Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - Госграница"] улучшится автотранспортное сообщение с северными территориями Финляндии, Швеции и Норвегии", - отметил Парфенчиков.

Глава Карелии также добавил, что в регионе изменили подход к дорожному ремонту. По причине того, что состояние региональных трасс в республике невысокое (например, доля нормативных дорог в Петрозаводской агломерации, объединяющей Петрозаводск и Кондопожский район, по итогам 2019 года составила 57%), власти приняли решение приводить в порядок дороги в каждом из районов по очереди.

"Масштаб этой проблемы настолько велик, что мы не можем обеспечить одновременное выделение средств из Дорожного фонда на улучшение всех автодорог республики. Поэтому, чтобы привлечь надежных подрядчиков и максимально эффективно использовать финансовые ресурсы, мы перешли к новой модели распределения средств. Выделяем их поочередно районам республики. Но при этом объемы работ в каждом районе существенно увеличиваются", - сказал Парфенчиков.