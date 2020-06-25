В Альметьевске построят киноконцертный зал с органом

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Киноконцертный зал с органом появится в городе Альметьевск в Татарстане, в 2022-2023 годах на его строительство в рамках национального проекта "Культура" направят около 500 млн рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев.

"Одним из самых крупных культурных объектов станет строительство киноконцертного зала с органом в Альметьевске. В 2022-2023 годах на его строительство в рамках нацпроекта будет выделено около 500 млн рублей", - сообщил он на заседании оргкомитета по празднованию столетия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).