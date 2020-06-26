На юге Сахалина появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс c бассейном

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены до 2024 года построить в городе Долинске на юге Сахалина физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Местные жители с нетерпением ждут появления нового объекта, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской областной думы.

Работы будут вестись по спортивной линии национальных проектов. Стоимость ФОК предварительно оценивается в 800 млн рублей.

"Группа депутатов областной думы посетила Долинский район с рабочей поездкой. Муниципальные власти уже провели обоснование инвестиций для строительства комплекса "под ключ", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы думы, здание будет состоять из двух этажей. Его общая площадь составит около 2,2 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрят спортзал для общей физической подготовки, тренажерный зал для занятий фитнесом, тренерские комнаты, медицинский кабинет, просторные раздевалки, душевые комнаты, современные санузлы и бассейн размером 25 на 8,5 м с пятью дорожками. Помещения будут оборудованы так, чтобы в комплексе смогли заниматься также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство будет вестись на территории средней общеобразовательной школы №1 в Долинске, определенной под снос в ближайшее время. Здание учебного учреждения было построено в 1960-х годах и признано аварийным. Сейчас занятия для детей проводятся в новой современной школе, построенной в прошлом году.

Долинск - административный центр Долинского городского округа, расположенного на юге Сахалина. В городе проживают более 11,7 тыс. человек. Во всем районе - более 24 тыс.

О нацпроектах

Президент РФ Владимир Путин поручил вести финансирование спортивной сферы в рамках нацпроектов "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Образование". Их реализация рассчитана до конца 2024 года. На четыре нацпроекта в регионах РФ планируется потратить более 6 трлн рублей.