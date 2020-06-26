В школах Амурской области создадут до конца года более 40 "Точек роста"

ТАСС, 26 июня. Работы по созданию образовательных центров "Точка роста" начались в школах поселений Амурской области. До конца года намерены создать 42 таких учебных цифровых пространства, сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"В этом году современные образовательные центры появятся в 42 школах области благодаря нацпроекту "Образование" <...> Для создания "Точек роста" в амурских школах не только ремонтируют помещения, но и закупают современное оборудование. Это позволяет оснащать образовательные учреждения новой компьютерной техникой", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве образования и науки Амурской области, на создание "Точек роста" в школах в этом году направят 46,9 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Для образовательных центров закупят 3D-принтеры, новые компьютеры, оборудование виртуальной реальности.

В городах и поселках начали ремонт помещений школ. Так, в Завитинске центр образования создают на базе школы №3. Туда уже пришла первая партия оборудования - электронный лазерный тир, 16 ноутбуков и деревообрабатывающий станок, в ближайшее время поступят верстаки. В Константиновском районе "Точки роста" откроются в школах Новопетровки и Ключей. В Зейском районе центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создадут на базе Овсянковской, Верхнезейской и Сосноборовской школ, "Точки роста" откроются и в других районах.

В прошлом году "Точки роста" открылись в 26 сельских школах, такие центры позволяют расширить возможности предоставления качественного образования для школьников, помогают сформировать у детей навыки по предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". Кроме образовательных центров, в Приамурье откроются два профориентационных центра на базе школ-интернатов, будут оборудованы девять мастерских в двух колледжах, появится мобильный "Кванториум", который будет курсировать по северным территориям области.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.