Медучреждения Самары оснастили новыми аппаратами УЗИ в рамках нацпроекта

САРАТОВ, 26 июня. /ТАСС/. Новые аппараты УЗИ поступили в медицинские учреждения Самары в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Аппаратура позволит повысить доступность медицинского обслуживания, поднять качество работы специалистов, сообщает департамент информационной политики администрации главы региона в пятницу.

"Новые аппараты для ультразвуковой диагностики поступили в Самарскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 и Самарскую городскую больницу №10. Новая аппаратура позволит на ранних стадиях выявлять и вовремя лечить заболевания у детей и взрослых", - говорится в сообщении, распространенном департаментом.

Уточняется, что также в планах - поставка в данные медучреждения эндоскопической стойки, которая позволит проводить гастро- и колоноскопию детям и взрослым, а также цифровой рентгеновский аппарат, который придет на смену аналоговому аппарату и позволит передавать изображения в региональный архив медицинских изображений, чтобы врач-специалист любого другого лечебного учреждения мог посмотреть рентгенограмму, сравнить состояние пациента и сделать выводы о динамике процесса.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.