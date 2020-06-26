КИРОВ, 26 июня. /ТАСС/. Кировская область, где работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идут с опережением графика, дополнительно получит порядка 3 млрд рублей на ремонт дорог и мостов, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Правительством Российской Федерации совместно с Минтрансом России было принято решение об увеличении объема финансирования работ на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов. Кировская область дополнительно получит порядка 3 млрд рублей на ремонт дорог и мостов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 2,5 месяца кировские дорожники выполнили значительную часть запланированных работ. В ближайшее время область получит 680 млн рублей на ремонт дорог, еще более 2 млрд рублей регион рассчитывает получить на ремонт мостов.

"По предварительным данным, до 2024 года Кировская область в рамках проекта получит более 2 млрд рублей, на которые планируется выполнить работы по реконструкции пяти мостов на региональной или межмуниципальной сети дорог. Проект будет действовать до 2035 года, в рамках него будут направляться средства на аварийные и предаварийные мосты регионального, межмуниципального и местного значения", - говорится в сообщении. В настоящее время в регионе ведется ремонт на пяти мостах в Куменском, Зуевском, Даровском, Нолинском и Сунском районах.

По данным Министерства транспорта Кировской области, дорожный фонд региона на 2020 год составляет 8,4 млрд рублей, из них 2,5 млн рублей направлено на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего в 2020 году планируется провести в нормативное состояние 232,7 км автодорог, в том числе в рамках нацпроекта - 136,7 км автодорог, из них 82,2 км - на региональной сети и 54,7 км местных дорог в Кировской городской агломерации. Запланирован также капитальный ремонт и ремонт тринадцати мостов. Продолжится строительство участка автомобильной дороги Опарино - Альмеж протяженностью 26,63 км.