Сибирский институт впервые закупит секвенатор для геномных исследований

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Новосибирский Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН в 2020 году закупит секвенатор для проведения геномных исследований последнего поколения. Ранее подобного оборудования в институте не было, сообщил ТАСС заместитель директора Института по научной работе Владимир Коваль.

Как сообщал ранее директор ИХБФМ СО РАН Дмитрий Пышный, национальный проект позволяет институту обеспечивать себя крупным оборудованием: средствами молекулярной диагностики, клеточными анализаторами и оборудованием, для широкомасштабных скрининговых исследований.

"Масс-спектрометр Orbitrap -техника высокого разрешения. В Институте ранее такой аппаратуры не было. Все современные "омиксные" технологии невозможны без масс-спектрометров высокого разрешения: это - и общая протеомики, и таргетная протеомики, и метаболомика, и персонализированный лекарственный мониторинг", - отметил Коваль.

Он пояснил, что полногеномный секвенатор позволит ученым проводить полный анализ больших геномов (например человека) за один запуск. Большинство крупных геномных центров имеют подобные установки, поскольку современная геномика невозможна без такой техники.

"Это и фундаментальные исследования, и диагностика врожденных генетических заболеваний, подбор онкотерапии с упором на выявленные мутации в геноме", - отметил Коваль.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные изыскания. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования.