Нижегородская область направит грант в размере 144 млн рублей на развитие проектов НОЦ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области направят грант в размере 144 млн рублей на развитие проектов по созданию инновационного научно-технологического центра и развитие Цифровой платформы Нижегородского научно-образовательного центра "Техноплатфома-2035". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Распоряжение о выделении грантов подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Грант в 144 млн рублей будет направлен на развитие проектов Нижегородского НОЦ. Как отметил губернатор [Глеб Никитин], среди таких проектов - создание инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина", внедрение новых образовательных форматов через программы центра развития компетенций НОЦ, поддержка сервисов для участников и партнеров центра, в том числе расширение функционала Цифровой платформы НОЦ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за год работы НОЦ Нижегородской области вырос более чем в три раза. "Количество проектов, над которыми работает наше научное сообщество, увеличилось с 65 до более чем 160 и продолжает постоянно расти", - цитирует пресс-служба Никитина.

В состав нижегородского НОЦ, который создают в регионе по нацпроекту "Наука", входят почти 30 организаций-участников, в том числе четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр. До 2024 года на его развитие планируют направить 3,6 млрд рублей. В нижегородском НОЦ планируется создать научно-образовательный центр "Волганариум", который займется изучением пресноводной флоры и фауны. Среди других направлений - интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина, в том числе ядерная, экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.