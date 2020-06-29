Стадион на 200 зрителей появится на юге Сахалина по нацпроекту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены до 2024 года провести реконструкцию городского стадиона в Долинске на юге Сахалина, которая должна обойтись в 85 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Сахалинской областной думы.

"Масштабная реконструкция ожидает городской стадион Долинска. По словам мэра [Долинского района Александра Тугарева], обновленный стадион будет оборудован всем необходимым для занятий физкультурой и спортом", - сообщили в пресс-службе.

По данным сахалинского парламента, на трибунах нового стадиона одновременно смогут размещаться 200 зрителей. Сохранится натуральное травяное поле - одно из немногих во всем регионе. Вокруг него планируется проложить беговую дорожку из современных материалов. Кроме того, территория стадиона будет оснащена специальной дренажной системой для отвода воды.

"Городу давно требовался новый стадион. Молодежь и взрослое поколение после проведения строительных работ смогут с комфортом заниматься спортом на его территории. Наверное, стадион - это один из главных спортивных объектов, который должен быть в надлежащем состоянии в каждом муниципалитете, тем более в Долинском районе. Долинский район - один из самых востребованных и населенных городских округов в области", - прокомментировали ТАСС в администрации городского округа.

Долинск - административный центр Долинского городского округа, расположенного на юге Сахалина. В городе проживают более 11,7 тыс. человек. Во всем районе - более 24 тыс.

Президент РФ Владимир Путин поручил вести финансирование спортивной сферы в рамках нацпроектов "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Образование". Их реализация рассчитана до конца 2024 года. На четыре нацпроекта в регионах РФ планируется потратить более 6 трлн рублей.