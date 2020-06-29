"Известия": финансирование нацпроектов могут сократить на 140 млрд рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Финансирование по всей системе национальных проектов в 2021-2022 годы может уменьшиться на 140 млрд рублей. Изменения в том числе связаны с переносом и перераспределением денежных средств в ближайшие годы, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные, содержащиеся в предварительных бюджетных проектировках Минфина РФ.

По информации издания, больше всего снизятся расходы на проект "Демография" - на 150 млрд, что составляет 10% стоимости нацпроекта на 2021-2022 годы (изначально расходы на него оценивались на уровне 1,2 трлн рублей). При этом практически вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми. В пресс-службе Минфина "Известиям" пояснили, что основным фактором, который обусловил уменьшение финансирования данного нацпроекта, стало уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за маткапиталом. В пресс-службе Минтруда изданию не ответили на запрос.

"Известия" сообщают, что сокращение финансирования затронет и нацпроект по поддержке малого бизнеса. По данным газеты, на него в 2021-2022 годы будет потрачено почти на 7 млрд рублей меньше. В Минфине изменения объяснили переносом на 2020 год части субсидий по поддержке малого бизнеса. В пресс-службе Минэкономразвития добавили, что решение перебросить средства с 2021 на 2020 год было связано с необходимостью направить в регионы деньги для поддержки предпринимателей в период пандемии.

Существенные изменения также планируется внести в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры: на этот проект хотят потратить в общей сложности на 13 млрд рублей больше, чем планировалось. На 12 млрд рублей увеличатся затраты на строительство коммуникаций между центрами экономического роста, на 8,7 млрд - на освоение Северного морского пути, на 5,5 млрд - на программу "Морские порты России". В 2022 году планируется более чем на 8 млрд увеличить финансирование реализации логистического коридора "Европа - Западный Китай". При этом на 13 млрд сократится финансирование нацпроекта "Водные пути России".

В пресс-службе Минтранса изданию сообщили, что эти поправки расходов не обязательно означают увеличение стоимости "Комплексного плана", поскольку они определяют максимальные объемы финансирования на 2021-2023 годы исходя из параметров федеральных проектов, которые входят в состав национального.

В пресс-службе Минфина "Известиям" уточнили, что все корректировки носят неокончательный характер, поскольку суммы расходов могут быть дополнительно пересмотрены, когда будут изменены макропоказатели социально-экономического развития России.