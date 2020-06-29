На Кубани полностью выполнена задача по расселению из ветхого жилья

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в этом году переселили из ветхого жилья 250 человек и полностью выполнили задачу на год в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлом году норма была выполнена более чем в 13 раз, сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

"Кубань выполнила задачу на 2020 год по расселению из ветхого жилья в рамках нацпроекта. Уже переселено 250 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году план нацпроекта "Жилье и городская среда" был перевыполнен, удалось расселить 525 человек вместо 40, которые были в плане. Всего на эти цели в 2021-2022 годах предусмотрено почти 240 млн рублей.

"В 2020 году мы намерены переселить больше. <…> "Сейчас ведется работа по расселению 483 жителей края", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.