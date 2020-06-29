Глава Мурманской области потребовал завершить ремонт дорог по нацпроекту до 31 августа

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области потребовали вести жесткий контроль за подрядчиками и завершить все дорожные ремонты по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 31 августа. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

"Мы уже наблюдали в прошлом году, как в снег асфальт кладется. <…> Особенно подчеркиваю, что по укладке асфальта сроки у нас - 31 августа, по всем участкам нацпроекта. И никаких "уходов" в глубокую осень или тем более в зиму быть не должно. Необходимо делать правильные выводы из прошлогоднего опыта и не допускать халатного отношения к ремонту дорог", - сказал Чибис.

Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства взять вопросы сроков и качества ремонта на строгий контроль.

По информации профильного министра Артема Гришина, работы по нацпроекту ведутся согласно утвержденным графикам, на двух объектах они выполнены почти полностью, на четырех объектах к работам еще не приступили. "Оленегорск - Ловозеро - работы по устройству асфальтобетонного покрытия выполнены на 97%, Пиренга, Кодор, Умба, Варзуга и Салла - на 100%, в настоящее время идет приемка выполненных работ. Общий объем выполненных работ составляет 47%. <…> За прошедшую неделю уложено почти 41 тысяча кв. м асфальта, работы на оставшихся четырех дорогах регионального значения будут начаты на этой и на следующей неделе", - пояснил Гришин.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние 60,1 км автомобильных дорог, в том числе 40,9 км дорог регионального значения и более 19 км автомобильных дорог агломерации Мурманская.