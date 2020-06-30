Проект обводнения Волго-Ахтубинской поймы планируется представить на экспертизу в сентябре

ВОЛГОГРАД, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Проект строительства гидросооружений на реке Ахтубе для обводнения Волго-Ахтубинской поймы в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" планируется представить для утверждения в Главгосэкспертизу в сентябре этого года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Волгоградского проектно-изыскательского института "Гипроводстрой" Юрий Ступенко.

"В сентябре этого года генпроектировщик - АО "Институт Гидропроект" должен выходить на Главгосэкспертизу. Наш проектно- исследовательский институт - субподрядчик. Вообще, круг проектировщиков довольно обширен - из Волгограда, Пятигорска, Самары, генпроектировщик "Гидропроект" - из Москвы", - сказал Ступенко.

Год назад генеральный проектировщик АО "Институт Гидропроект" приступил к проектированию комплекса гидротехнических сооружений в Волгоградской области. Переливные плотины и канал протяженностью около 30 км обеспечат дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области. Сообщалось, что этот проект будет завершен до конца 2020 года, затраты на разработку проектной документации составляют порядка 722 млн рублей. Реализация проекта позволит обводнить пойму, особенно в засушливые годы.

Эти мероприятия предусмотрены федеральным проектом "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта "Экология", общая стоимость - около 10 млрд рублей, проект планируется завершить в 2023 году.

По словам Ступенко, волгоградский институт "Гипроводстрой" "намерен сдать проектно-сметную документацию до 15 августа, сложностей для исполнения этого срока быть не должно". "С нашей стороны на 100% выполнены инженерные изыскания - геология, гидрология, геодезия. Также мы занимаемся проектированием водорегулируемых плотин на реке Ахтубе и впадающих в нее ериков (речных проток - прим. ТАСС). В настоящее время проектно-сметная документация в той части, которая отведена нашему институту, выполнена на 30%", - уточнил гендиректор "Гипроводстроя".

В компании-генеральном проектировщике "Институт Гидропроект" ранее сообщали, что при подготовке проектной документации особое внимание будет уделено сохранению природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", имеющего международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Также будет учтено, что пойма с ее многолетними дубравами выполняет роль регулятора состава атмосферного воздуха двух самых населенных городов региона - города-миллионника Волгограда и города Волжского, в котором проживают более 320 тыс. человек.

Волго-Ахтубинская пойма

Волго-Ахтубинская пойма насчитывает более 3 тыс. озер, проток и других водоемов. В последние десятилетия возникла угроза осушения поймы из-за критически низких уровней воды. Весной и в начале лета 2015 года маловодье на Волге спровоцировало дефицит воды. Тогда местные власти организовали подкачку волжской воды в пойму насосами, что позволило предотвратить экологическую катастрофу.