На Сахалине завершилась реконструкция участка дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Ремонтники завершили реконструкцию участка трассы областного значения Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск на Сахалине. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Завершился комплекс работ на участке трассы Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск [в границах села Пионеры] <...> Реконструкцию провели в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится, в частности, в сообщении.

В селе Пионеры ранее никогда не было асфальтированной дороги. При этом населенный пункт имеет большое значение для региона, так как на его территории располагается центр медико-социальной реабилитации "Чайка".

Подрядчик провел отсыпку земляного полотна, уложил твердое покрытие, проложил мост через реку Пионерская. По обеим сторонам дороги также проложены тротуары, обустроены удобные заезды во дворы, установлены две автобусные остановки, ограждения и уличное освещение. Дорожники дали гарантию на пять лет.

Всего в этом году по нацпроекту на Сахалине заасфальтируют более 8 км автодорог регионального значения и еще 17 км в границах Южно-Сахалинской городской агломерации. Ход дорожных работ находится на постоянном контроле регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85 процентов) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.