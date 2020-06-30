Строительство крупной трассы на Камчатке завершится в 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июня. /ТАСС/. Более миллиарда рублей выделено досрочно из федерального бюджета на завершение реконструкции трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Планируется, что подрядная организация закончит строительство дороги в следующем году, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

Строительство дороги до крупного сельскохозяйственного муниципального района полуострова из краевой столицы началось в 2016 году, последние полгода работы по асфальтированию дороги ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Ускорить реконструкцию трассы до Мильково удалось [врио губернатора Камчатки] Владимиру Солодову: глава территории добился выделения дополнительных средств из федерального бюджета на эти цели - около 1,1 млрд рублей. На сегодня осталось всего 28 км "грунтовки". Последние участки реконструированной трассы сдадут в 2021 году", - говорится в сообщении.

Протяженность трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково составляет 309 км, ее ежегодная реконструкция уже дает ощутимый эффект в части развития бизнеса и туризма в муниципалитетах. Многие туристические компании уже несколько лет используют ее для организации сплавов, походов, проведения туров "выходного дня". Кроме того, в селе Мильково находятся несколько крупных сельхозпредприятий, которые поставляют продукцию в другие районы края.

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" - один из нацпроектов России на период до 2024 года. В рамках его реализации на Камчатке действуют три региональных проекта: "Дорожная сеть Камчатского края", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" и "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае". Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в 2019 году, призвал обратить особое внимание на ремонт местных дорог.