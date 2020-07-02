Более ста школ Ленинградской области подключат к скоростному интернету в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Более ста школ, расположенных на территории Ленинградской области, подключат к скоростному интернету в течение 2020 года по программе нацпроекта "Образование" для доступа к цифровым учебным материалам и дистанционного обучения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2020 году запланировано подключить [к высокоскоростному интернету] еще 106 школ", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в правительстве, в прошлом году к высокоскоростному интернету подключили 54 школы. "Теперь школы, расположенные в городской местности, подключены на скорости 100 Мбит/сек, а в сельской - 50 Мбит/сек. Такие параметры позволяют беспрепятственно использовать дистанционные образовательные технологии для обучения. Несомненно, это помогло учителям проводить онлайн-занятия в период перехода на дистанционное обучение", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в правительстве региона отмечали, что школьники и педагоги благодаря подключению к сети получили доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов, образовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения, дистанционного образования и проектной деятельности.

В 2020 году на реализацию нацпроекта "Образование" в Ленинградской области направили 1,1 млрд рублей из федеральных, региональных и муниципальных средств.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019-го до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.