Изношенный за 9 лет участок главной магистрали Волгограда отремонтируют к 1 сентября

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Реконструкция изношенного за 9 лет трехкилометрового участка Университетского проспекта, который является частью главной магистрали Волгограда, завершится к 1 сентября, сообщили в ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"В 2011 году на участке Университетского проспекта заменили только верхний слой асфальта, в результате из-за транспортной нагрузки дорожное покрытие за 9 лет пришло в изношенное состояние, в асфальте образовались волны от проезжающих по дороге в сильную жару большегрузов. Сейчас уже проведена укладка нового асфальтобетонного покрытия, а также укреплено основание дороги. По контракту дорожники должны сдать объект к 1 сентября", - рассказал представитель волгоградской мэрии.

Он отметил, что за время реконструкции по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" на объекте с начала сезона дорожных работ этого года уложено свыше 16,5 тыс. тонн асфальтобетонных смесей. 220 колодцев ливневой канализации подняты до уровня дорожного полотна, а разрушенные и поврежденные - заменены на новые. Это сделано для того, чтобы в сильные ливни, которые нередки в Волгограде, не заливало дорогу потоками воды. "Участок Университетского проспекта - самый крупный из перечня дорог, подлежащих реконструкции в 2020 году в Волгограде", - уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы горадминистрации, всего в 2020 году в Волгограде обновят покрытие более чем на 40 объектах уличной сети. В настоящий момент работы по замене асфальтобетонного полотна завершены на десяти улицах. Также в рамках нацпроекта продолжается строительство новой дороги по улице Электролесовской, которая в перспективе соединит Кировский и Советский районы и станет дублером Второй продольной магистрали на юге Волгограда.

Восстановление транспортной инфраструктуры в Волгоградской области является приоритетным. Волгоград стал одним из первых городов в стране, где в 2017 году начаты работы по масштабному обновлению в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", который к 2019 году преобразован в национальный проект, включающий более 80 агломераций по всей России.