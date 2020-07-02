Финансирование нацпроектов в Вологодской области сохраняется на уровне 15 млрд рублей

ВОЛОГДА, 2 июля. /ТАСС/. Финансирование национальных проектов будет обеспечено в этом году в полном объеме в Вологодской области, несмотря на ухудшение экономической ситуации и снижение доходов областного бюджета. На исполнение нацпроектов в этом году выделено 15 млрд рублей, в том числе 6,2 млрд - из регионального бюджета, сообщила заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

"Общий объем средств [на исполнение нацпроектов] на трехлетний период, составляет 46 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 22,7 млрд, за счет средств областного бюджета - 23,3 млрд рублей. В бюджете на 2020 год объем расходов на финансовое обеспечение реализации мероприятий национальных проектов составляет 15 млрд рублей, в том числе 6,2 млрд рублей - средства областного бюджета", - привела слова Артамоновой пресс-служба правительства области.

По ее словам, исполнение доходной части регионального бюджета напрямую зависит от экономической ситуации, на которую влияют ограничения по коронавирусу и сокращение рынков сбыта и потребления. За пять месяцев этого года бюджет области исполнен на 35,7% при плане в 41,7%. "Несмотря на ухудшение экономической ситуации на территории Вологодской области, наличия рисков по исполнению доходной части бюджета, финансирование мероприятий национальных проектов обеспечено в объемах, определенных при принятии областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Сокращение в текущем году не планируется", - сказала замгубернатора.

Планы по нацпроектам

Вологодская область участвует в 11 из 12 национальных проектах и Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в рамках 54 региональных проектов.

В рамках нацпроекта "Демография" в этом году начнется строительство крытого катка в Вологде, семи детских садов - в Вологде, Череповце и Вологодском районе, а также жилого Дома социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов селе Михайловском Устюженского района. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" будут оснащены медоборудованием онкологический и сосудистый центры. По нацпроекту "Образование" запланировано завершить стройку школы в городе Сокол, оснастить компьютерным и цифровым оборудованием 110 школ и 23 техникумов и колледжей, отремонтировать спортзалы в пяти сельских школах, создать мастерские в 15 заведениях среднего профессионального образования.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" запланировано благоустройство 165 дворов и 42 общественных территорий, переселение 850 человек из аварийных домов, строительство третьего этапа автомобильной дороги в строящемся районе Вологды Охмыльцево и возведение пристройки к школе №30 в Вологде.

В рамках нацпроекта "Экология" запланировано строительство водовода через реку Шексну в деревне Нифантово, строительство станции водоочистки поселке Чагода, реконструкция очистных сооружений в Соколе и Череповце. По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 315,9 км дорог. В рамках нацпроекта "Культура" запланирован капремонт 27 сельских домов культуры, строительство Дом культуры в Вожегодском районе и реконструкция Дома Культуры в селе Андомское Вытегорского района, а также покупка семи автоклубов.

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры ведется реконструкция аэропорта в Великом Устюге.