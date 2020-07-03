В Сочи в 2020 году откроют центр цифрового образования детей "IT-куб"

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Открытие центра "IT-куб", где дети и подростки смогут бесплатно обучаться навыкам в области информационных технологий, состоится в Сочи в новом учебном году по национальному проекту "Образование". На эти цели власти Кубани планируют выделить около 9 млн рублей, говорится в сообщении на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"В новом учебном году в Сочи по нацпроекту откроется "IT-куб". В центре будут проходить бесплатные занятия по информационным технологиям для детей и подростков 8-17 лет. Проект нацелен на популяризацию технических профессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями и направлен на раннюю профориентацию", - говорится в сообщении

Отмечается, что школьников будут обучать основам программирования и интернет-технологий, научат разрабатывать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов и управлять ими, работать в команде, креативно мыслить. Для нового центра, который откроется на базе муниципального центра творческого развития и гуманитарного образования Сочи, к сентябрю планируется приобрести интерактивные панели и комплекты по робототехнике, ноутбуки, компьютеры, мебель. На это выделено около 9 млн рублей.

Ежегодно на базе центра смогут получать дополнительное образование более 400 детей и подростков, свыше 1500 человек - принимать участие в акциях, мастер-классах, интеллектуальных соревнованиях, воркшопах и других мероприятиях технической направленности.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.