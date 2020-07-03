На Кубани осенью откроются первые образовательные центры для педагогов

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Первые центры повышения квалификации педагогов откроются в Краснодарском крае осенью 2020 года. Их создадут в рамках нацпроекта "Образование", сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Осенью 2020 года в крае откроются первые педагогические центры по нацпроекту. Первый центр станет структурным подразделением краевого института развития образования, второй - краевого научно-методического центра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на их создание власти выделили более 86 млн рублей в рамках регионального проекта "Учитель будущего", входящего в национальный проект "Образование". В центрах уже делают ремонт, закупается оборудование и разрабатываются программы повышения квалификации.

"Эффективная система профессионального развития [педагогов] должна основываться на принципиально новых подходах, в первую очередь, к системе повышения квалификации. Именно эти функции будет выполнять Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов", - добавили в пресс-службе, отметив, что также в центре будут проводиться курсы повышения квалификации по программам наставничества.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования