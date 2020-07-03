В Адыгее выделили 86 млн рублей на проектно-сметную документацию для жилья

МАЙКОП, 3 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи выделили в текущем году почти 86 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации для последующего строительства жилья в рамках нацпроекта. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава республики Мурат Кумпилов по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В рамках реализации индивидуального плана социально-экономического развития на этот год заложено почти 86 млн рублей на разработку муниципалитетами проектно-сметной документации", - сказал Кумпилов. Он отметил, что поставил задачу перед руководителями территорий завершить работу до конца года, чтобы уже в следующем году начать строительство инженерных сетей. "Это поможет нашим жителям в освоении земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство", - заметил глава региона.

В пресс-службе Кумпилова напомнили, что в республике в рамках нацпроекта утвержден региональный проект "Жилье", которым предусмотрено к 2024 году ввести 2,1 млн. кв. м жилой площади. "В прошлом году в регионе уже сдано в эксплуатацию 257 тыс. кв. м жилья, что составляет 137,4% к показателю 2018 года", - сказали в пресс-службе. При этом ожидаемый ввод жилья в текущем году превысит 262 тыс. кв. м, из которых более 154 тыс. кв. м - многоквартирное жилье.

Что касается расселения аварийного жилья, в Адыгее, согласно федеральному проекту, до 1 сентября 2025 года планируется расселить 7,9 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. "На 2019-2021 годы Фондом содействия реформированию ЖКХ на эти цели выделено 67 млн рублей. В минувшем году уже расселено 512 кв. метров аварийного жилья, до конца года ожидается расселение еще 830 кв. метров при плановом показателе 720 кв. м", - заметили в пресс-службе. Всего до 31 декабря будущего года с опережением на один год планируется расселить порядка 2 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживают 50 семей.