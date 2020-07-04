Ставрополье проработает перспективу экспорта зерновых в Ирак и Алжир

СТАВРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья проработают в 2020 году возможность расширения перечня экспортируемой зерновой продукции и освоения новых рынков, в число которых входят Ирак, Китай, Алжир и другие страны. Об этом журналистам сообщили в субботу в краевом Минсельхозе.

"В текущем году значительные усилия направлены на открытие доступа и на расширение перечня поставляемой зерновой продукции в новые страны. В такие как Ирак, Китай, Филиппины, Индонезия, Гватемала и Алжир. Зерновая продукция Ставропольского края экспортируется в более 50 стран", - приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства края Дениса Полюбина.

По данным территориального управления Россельхознадзора, на конец июня 2020 года производители Ставрополья экспортировали около 200 тыс. тонн зерновой продукции. В число основных стран-импортеров входит Азербайджан, куда отправляется пшеница, кукуруза и ячмень. В Грузию экспортированы партии пшеницы и гороха, в Армению - пшеницы, гороха, ячменя, кунжута, чечевицы и подсолнечника.

Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт сельскохозяйственной продукции Ставрополья вырастет с $257 млн в 2018 году до $1,1 млрд в 2024 году. Планируется, что прирост экспорта региону могут обеспечить зерновые культуры, мясная и молочная продукция и так далее.

Поддержка экспортеров - одна из задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который состоит из пяти федеральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.