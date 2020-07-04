В Ингушетии в рамках экоакции возле двух рек собрали 1 300 мешков мусора

МАГАС, 4 июля. /ТАСС/. Экоактивисты в Ингушетии провели субботник по уборке мусора возле берегов рек Сунжа и Названка в рамках Всероссийской акции "Вода России". Более 1 тыс. участников собрали 1 300 мешков мусора, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды.

"В трех населенных пунктах возле береговой линии рек Сунжа и Назранка состоялся субботник по уборке мусора. В очистке берегов этих водных объектов приняли участие около 1 000 человек, это коллективы Минприроды Ингушетии и четырех подведомственных организаций - Сунженского и Назрановского лесничеств и лесопожарные центры, а также в акции приняли участие комитет республики по делам молодежи и представители мэрий Карабулака, Сунжи, Назрани и неравнодушные жители республики. Всеобщими усилиями волонтеров собрано около 1 300 мешков с мусором", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, мероприятие было проведено в рамках Всероссийской акции "Вода России" федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

"Ингушетия ежегодно принимает участие в этой акции, четыре года подряд наша республика занимает первое место в рейтинге регионов-участников. В этом году с момента начала акции нами уже проведен субботник с участием местных властей и жителей возле водоохранной зоны реки Асса в трех населенных пунктах Нестеровское, Алхасты и Галашки. Субботники будут продолжаться все лето, вплоть до осенних холодов", - уточнили в пресс-службе.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.