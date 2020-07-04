Глава ГИБДД считает, что смертность на платных трассах в России к 2024 году достигнет нуля

ЛОСЕВО /Воронежская область/, 4 июля. /ТАСС/. Смертность на платных российских трассах к 2024 году достигнет нулевых показателей, сообщил журналистам руководитель ГИБДД России Михаил Черников на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

"На таких самых безопасных платных дорогах, которые сегодня госкомпания ("Автодор" - прим. ТАСС) делает - самая низкая аварийность и самая низкая смертность. Фактически, я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах", - сказал он.

Как сообщалось ранее, травматизм со смертельными последствиями на дорогах "Автодора" в 2019 году снизился на 20%, а количество ДТП - на 8%.

Согласно национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", смертность на российских трассах к 2024 году должна снизиться до четырех человек на 100 тыс. населения.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.