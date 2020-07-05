В КЧР около 3 тыс. семей получили выплаты за рождение первого ребенка

ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии с января по июнь 2020 года направили около 3 тыс. семей выплаты при рождении первого ребенка, рассказали журналистам в министерстве труда и социального развития республики.

В рамках национального проекта "Демография", регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" количество получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка количество за пять месяцев 2020 года [составило] 2 958 семей", - говорится в сообщении министерства.

Размер выплаты в 2020 году составляет 10,4 тыс. рублей на одного ребенка. С января по июнь на выплаты направлено 155 млн рублей из средств федерального бюджета. По данным министерства, за этот период единовременную выплату за рождение второго ребенка в размере 20 тыс. рублей получила 251 семья. Республиканский материнский капитал в 105,5 тыс. рублей получили 249 семей. Больше всего за этот период средств было направлено на выплаты за рождение третьего и последующего детей - около 280 млн рублей направлено на ежемесячные выплаты по 10,4 тыс. рублей для 6,7 тыс. семей.

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщил, что за 2019 год в КЧР направили на ежемесячные выплаты матерям с детьми более 800 млн рублей, всего поддержку получили более 7,6 тыс. семей. По словам главы республики, для поддержки материнства также была введена в эксплуатацию первая в республике республиканская детская больница и современный онкологический центр, оснащенный самым современным оборудованием.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.