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Правительство планирует продлить сроки реализации нацпроекта МСП до 2030 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские власти намерены продлить сроки реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до 2030 года, а также оставить один из главных показателей - рост численности занятых в секторе МСП. Об этом говорится в проекте документа по изменениям целевых показателей национального проекта (есть в распоряжении ТАСС), подлинность которого ТАСС подтвердили 2 источника, близких к аппарату правительства РФ.

Собеседники также пояснили, что срок реализации других нацпроектов в связи с пандемией коронавируса также может быть скорректирован и продлен до 2030 года.

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