В Сахалинской области ликвидировали почти 2 тыс. несанкционированных свалок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области за полгода добились ликвидации на островах почти 2 тыс. несанкционированных мест скопления отходов. Об этом в понедельник сообщил ТАСС губернатор региона Валерий Лимаренко.

"С начала года всего в области удалось освободить от мусора около 2 тыс. мест", - сообщил глава региона.

По информации областных властей, параллельно с ликвидацией свалок в области также фиксировался постоянный рост мест несанкционированного скопления отходов. В связи с этим полностью избавиться от них пока так и не удалось. На островах предстоит убрать еще более 400 свалок. Наибольшее их число - в Анивском, Корсаковском, Охинском, Тымовском, Углегорском и Холмском районах на Сахалине.

Как сообщили журналистам в правительстве региона, на сегодняшний день во всех районах области заключены договоры с региональным оператором на вывоз коммунальных отходов. Документы оформили около 5,9 тыс. субъектов бизнеса. Продолжается работа с садовыми некоммерческими товариществами (СНТ). Половина из 348 СНТ, зарегистрированных в области, оформила договоры с регоператором. С остальными их заключат как только на территории товариществ появятся контейнерные площадки. Эту работу осталось выполнить только в Южно-Сахалинске и Корсаковском районе на юге Сахалина. По графику продолжается и установка евроконтейнеров у многоквартирных домов. Кроме того, районы области выполнили задачу по заключению договоров на вывоз строительного мусора. Документы оформили 960 субъектов. В большинстве это компании, которые заняты в сфере строительства, ремонта и демонтажа. Также в регионе завершается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами.

В области давно остро стояла проблема стихийных свалок мусора. На островах по состоянию на 1 января этого года были зарегистрированы 123 незаконные свалки, но к концу мая их количество увеличилось почти до 1 тыс. Сахалинские власти начали масштабную борьбу с несанкционированными местами скопления отходов, пересмотрели нормы и правила вывоза мусора, ужесточили штрафные санкции.

Мероприятия по обнаружению и ликвидации таких объектов проходят в регионе по нацпроекту "Экология", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).