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В Пермском крае объем незаконных рубок сократился почти в семь раз

Значительного снижения удалось достичь благодаря космическому мониторингу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. За первое полугодие текущего года объем незаконных рубок в Перском крае сократился примерно в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Благодаря компьютерной обработке снимков минимизируется человеческий фактор, а значит увеличивается скорость выявления незаконных случаев рубки. Об этом сообщила 6 июля пресс-служба правительства региона.

"В Прикамье космический мониторинг незаконных рубок достиг 100%-ного охвата площади лесов. Космический мониторинг оказывает профилактический эффект и заметно снижает объем рубок. За первое полугодие текущего года объем незаконных рубок сократился почти в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Ведомоство уточнило, что автоматическое дешифрирование снимков внедрят в систему "Умный лес". Туда будет загружена полная информация о лесных участках, предоставленных в аренду. Это позволит автоматически отслеживать изменения, касающиеся законности вырубки.

Информационная система "Умный лес" - ключевой проект в цифровизации лесной отрасли региона. В первом квартале 2020 года завершилась тестовая эксплуатация подсистем первой очереди "Умного леса" в Добрянском районе. До конца лета 2020 года планируется загрузить данные 28 лесничеств.

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