На Кубани до конца 2024 года обнулили налог на имущество для участников нацпроекта

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Власти в Краснодарском крае установили ставку по налогу на имущество в размере 0,01% для поддержки участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", данная преференция будет действовать до 31 декабря 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

"Ставка 0,01% устанавливается для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" в случае если объект введен в эксплуатацию после 1 января 2020 года. Причем пониженная ставка применяется как в отношении недвижимости, налоговая база которой определяется как среднегодовая стоимость, так и в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года. Соответствующий закон, принятый законодательным собранием края, подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что Краснодарский край стал одним из семи регионов России, где ввели подобную льготу для повышения экономической эффективности работы предприятий, участвующих в нацпроекте. Ранее власти региона для данных компаний уже вводили ряд преференций, среди которых предоставление инвестиционного вычета по налогу на прибыль - до 90% суммы расходов, выдача льготных займов под 2% годовых Фондом развития промышленности Краснодарского края.

"Для тех, кто не попадает под условия этого займа, мы планируем субсидировать процентные ставки по кредитам в банках - под 2% годовых", - приводит пресс-служба слова министра экономики края Александра Руппеля.

По данным администрации края, по состоянию на конец июня в нацпроекте задействованы порядка 90 кубанских компаний. До 2024 года на Кубани планируется вовлечь в участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" минимум 349 предприятий.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименной приоритетной программы, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.