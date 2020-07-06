В Казани благоустроят пять общественных пространств в 2020 году

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Пять общественных территорий обустроят в Казани по национальному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году. На эти цели планируется направить почти 900 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

"В нынешнем году в рамках реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в столице Татарстана обустроят сразу пять общественных пространств. Совокупный объем финансирования составляет 887 млн рублей", - говорится в сообщении.

В 2020 году в регионе празднуют 100-летие со дня создания Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). В рамках подготовки к празднованию этой даты в Казани благоустраивают парк у ДК им. Саид-Галиева. Здесь проведена реконструкция памятника жителям блокадного Ленинграда, монумента павшим воинам и системы Вечного огня. Также в прилегающей к дворцу культуры зеленой зоне предусмотрена организация летней сцены, реконструкция скульптур входной группы, установка новых арт-объектов и афиш, а также дополнительное озеленение.

На Авангардной улице к концу лета на участке площадью более 8 тысяч квадратных метров появится несколько детских площадок для разных возрастных групп, небольшой памп-трек, тренажерная площадка, футбольно-волейбольная зона и сцена, которая зимой будет служить подиумом для новогодней елки.

Продолжаются начатые работы на существующих общественных пространствах: идет работа над второй очередью реконструкции набережной озера Нижний Кабан, а также над третьим этапом благоустройства старейшего городского парка "Черное озеро". Ведется обустройство площади перед реконструированным ДК Железнодорожников.

Как уточнили в мэрии, за последние девять лет в Казани обновлено и создано 78 общественных пространств. Благодаря этому властям города удалось увеличить общую площадь парковых зон на 164 га. Сегодня в столице республики насчитывается 144 зоны отдыха общей площадью 412 га.

О нацпроекте

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья.