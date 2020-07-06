В Самарской области появится первый центр цифрового образования детей "IT-куб"

ТАСС, 6 июля. Центр цифрового образования детей "IT-куб" в Самаре откроется в сентябре в рамках национального проекта "Образование". Дети смогут изучать 3D-моделирование и программирование роботов, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В сентябре в Самаре начнет работать первый в регионе центр цифрового образования детей "IT-куб". Он даст возможность ребятам, которые увлечены программированием и информационными технологиями, углубленно заниматься данной темой на современном оборудовании и под руководством высокопрофессиональных педагогов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в центре для детей от семи до 18 лет будут организованы бесплатные занятия, разработанные с участием крупнейших предприятий отрасли в России.

"Мы уверены, что этот центр дополнительного образования будет пользоваться популярностью у наших ребят и поможет им уже в школе проявить себя в программировании. В "IT-кубе" дети научатся разрабатывать приложения виртуальной и дополненной реальности, освоят 3D-моделирование и программирование, будут работать с большими данными", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.

Занятия в новом центре будут проходить в специально оборудованных лабораториях по шести направлениям: "Мобильная разработка", "Программирование на Python", "VR/AR-разработка", "Кибергигиена и большие данные", "Основы алгоритмики и логики", "Программирование роботов". На оснащение центра в рамках национального проекта направлено из бюджетов всех уровней более 17 млн рублей. В первый год в "IT-кубе" будут обучаться 400 человек.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на 2019-2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.